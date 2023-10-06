США планують вчетверо збільшити виробництво снарядів для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів планує до кінця 2025 року вчетверо збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 - мм, які постачаються до України.

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Про це повідомив помічник міністра армії США із закупівель Дуглас душ, інформує Bloomberg.

Він заявив що наразі США виробляють приблизно 28 тисяч снарядів на місяць, що вже вдвічі більше, ніж було у лютому 2022 року, коли російські війська вторглись до України.

Душ повідомив, що виробництво буде нарощуватись поступово: спочатку з 28 до 36 тисяч снарядів щомісяця, потім з 48 до 57 тисяч, на початку 2025 року – до 80 тисяч снарядів і до 100 тисяч – до кінця 2025-го.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США передадуть Україні тисячі вилучених іранських озброєнь і боєприпасів.

Крім того, ми раніше інформували, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що на Україну не вплине відставка спікера Палати представників США Кевіна Маккарті.

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