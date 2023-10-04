США передадуть Україні тисячі вилучених іранських озброєнь — CNN

США передадуть Україні тисячі вилучених іранських озброєнь і боєприпасів, що може допомогти полегшити деякі з критичних проблем, з якими стикаються українські військові.

Про це пише видання CNN.

Нині українські захисники очікують більше грошей і обладнання від США та їхніх союзників. Тож таким чином США прагнуть підтримати Україну.

Центральне командування США планує оголосити про цю політику вже цього тижня, кажуть анонімні офіційні особи США.

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Адміністрація Байдена місяцями зважувала, як легально передати українцям зброю, що зберігається на об'єктах ЦЕНТКОМ по всьому Близькому Сходу. ООН вимагає, щоб захоплену зброю знищували або зберігали. Наразі незрозуміло, на яких правових підставах США сприятимуть передачі зброї.

Нагадаємо, раніше у США заявили, що Штати залучать усі можливі способи, щоби притягнути Тегеран до відповідальності, адже будь-які нові системи озброєнь в руках іранського режиму нестимуть більше руйнувань та хаосу в країнах та регіонах, де Іран хоче відігравати свою роль.

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