У Британії зробили нову заяву щодо військової підтримки України

У Великій Британії запевнили, що країна працюватиме із союзниками по НАТО та іншими світовими лідерами над забезпеченням продовження допомоги Україні.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, передає Bloomberg.

Зокрема, відповідну заяву він зробив на тлі заворушень у Конгресі США після відставки Кевіна Маккарті з поста спікера Палати представників.

Шаппс обіцяє, що буде "працювати разом" з лідерами, у тому числі на засіданнях НАТО і контактної групи з оборони України найближчими тижнями.

Що передувало

Третього за значущістю посадовця Сполучених Штатів відправлено у відставку. Спікер Палати представників Кевін Маккарті звільнений більшістю у 216 голосів як республіканців, так і демократів.

В адміністрації американського президента Джо Байдена намагаються запевнити союзників у тому, що військова допомога Україні продовжуватиметься, попри значну кількість республіканців, які виступають у Конгресі проти цього.

Пентагон для військової допомоги Україні зараз має близько 5,4 млрд дол. Цієї суми вистачить приблизно на шість місяців за умови таких обсягів витрат, як зараз.

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