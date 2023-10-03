Білий дім запевняє союзників, що США продовжать підтримувати Україну - ЗМІ

Президент Байден незабаром поспілкується із своїми колегами у Європі, що зменшити градус напруження.

В адміністрації американського президента Джо Байдена намагаються запевнити союзників у тому, що військова допомога Україні продовжуватиметься, попри значну кількість республіканців, які виступають у Конгресі проти цього.

Про це пише американське видання "Axios".

Як зазначив офіційний представник США, дії адміністрації спрямовані на послаблення занепокоєння щодо того, що опозиція Республіканської партії зможе посприяти Володимиру Путіну у його прагненні захопити Україну.

Зокрема, зазначається, що на початку цього тижня представники адміністрації Байдена на різних рівнях спілкувалися зі своїми колегами в Європі та у державах-членах НАТО, повторюючи коментарі Байдена, зроблені у вихідні, що допомога США триватиме.

Сам президент Байден незабаром поспілкується із своїми колегами у Європі, що зменшити градус напруження.

"Команда Байдена повідомляє союзникам, що працює над угодою з Конгресом, яка дозволить продовжувати військову допомогу Україні, зазначив європейський дипломат", - мовиться у повідомленні.

Бюджет США та кошти для України

Нагадаємо, Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинку роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку Україні.

Як пояснила пані посол України в США Оксана Маркарова, тимчасова бюджетна резолюція ухвалена тільки на 45 днів. А таке рішення для України означає продовження роботи з партнерами. Наразі нічого не загрожує поставкам зброї і обладнання, які ухвалені раніше.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що переважна більшість в обох палатах Конгресу підтримує продовження допомоги Україні.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.