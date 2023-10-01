Палата представників США ухвалила тимчасовий бюджет, але без коштів для підтримки України

Законопроєкт передбачає, що уряд США буде працювати до 17 листопада, а також включає допомогу у разі стихійних лих.

Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, аби уникнути "шатдауну" (зупинку роботи уряду), однак законопроєкт не передбачає коштів на підтримку Україні.

Про це повідомляє CNN.

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Видання пише, що президент Джо Байден підписав законопроєкт пізно ввечері в суботу.

"№ 5860, який надає федеральним агентствам асигнування на фінансовий рік до 17 листопада 2023 року для продовження проєктів федерального уряду та продовжує кілька повноважень, що закінчуються", - сказано у тексті документу, опублікованому на сайті Білого дому.

Законопроєкт був ухвалений Палатою представників переважною більшістю голосів обох партій, а потім був направлений до Сенату. Остаточне голосування було 88 проти 9.

Він залишатиме уряд відкритим до 17 листопада, а також включає допомогу у разі стихійних лих.

"С початку законопроєкт передбачав фінансування для України, щоб допомогти Києву боротися з повномасштабним вторгненням з боку Росії, але це було скасовано після того, як деякі консерватори висунули заперечення під час переговорів", - зазначають автори інформаційного агентства.

Після затвердження законопроєкту двопартійні члени керівництва Сенату опублікували спільну заяву, в якій зобов’язалися проголосувати за подальше фінансування допомоги Україні "найближчими тижнями".

Лідери демократів у Палаті представників заявили, що очікують від спікера Кевіна Маккарті внесення окремого проєкту щодо допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Палата представників розгляне окремий законопроєкт про фінансову підтримку України.

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