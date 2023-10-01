Палата представителей США приняла временный бюджет, но без средств для поддержки Украины

Законопроект предусматривает, что правительство США будет работать до 17 ноября, а также включает помощь в случае стихийных бедствий.

Палата представителей США утвердила временный бюджет во избежание "шатдауна" (остановки работы правительства), однако законопроект не предусматривает средств на поддержку Украины.

Об этом сообщает CNN.

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Издание пишет, что президент Джо Байден подписал законопроект поздно вечером в субботу.

"№ 5860, который предоставляет федеральным агентствам ассигнования на финансовый год до 17 ноября 2023 года для продления проектов федерального правительства и продлевает несколько заканчивающихся полномочий", — сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома.

Законопроект был принят Палатой представителей подавляющим большинством голосов обеих партий, а затем был направлен в Сенат. Окончательное голосование было 88 против 9.

Он будет оставлять правительство открытым до 17 ноября, а также включает помощь в случае стихийных бедствий.

"С начала законопроект предусматривал финансирование для Украины, чтобы помочь Киеву бороться с полномасштабным вторжением со стороны России, но это было отменено после того, как некоторые консерваторы выдвинули возражения в ходе переговоров", — отмечают авторы информационного агентства.

После утверждения законопроекта двухпартийные члены руководства Сената опубликовали совместное заявление, в котором обязались проголосовать за дальнейшее финансирование помощи Украине "в ближайшие недели".

Лидеры демократов в Палате представителей заявили, что ожидают от спикера Кевина Маккарти внесения отдельного проекта помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Палата представителей рассмотрит отдельный законопроект о финансовой поддержке Украины.

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