Ночная атака РФ по Украине: в ВСУ назвали цель и тактику врага

Во время ночной атаки окупантов под ударом БПЛА "Шахед" были южные регионы. В частности, Одесская и Николаевская области.

Об этом рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в воскресенье, 1 октября.

По ее данным, на юге силы ПВО предварительно сбили 15 дронов, но, к сожалению, есть попадания.

"Южные области снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Враг пытался путать маршруты, максимально нагружать нашу систему противовоздушной обороны. В нашей зоне ответственности уничтожено по меньшей мере 15 ударных беспилотников типа "Шахед", подавляющее большинство в Одесской области — 14 и один в Николаевской области", — рассказала она.

Гуменюк добавила, что в Николаевской области дрон попал в складские помещения, возник пожар. По состоянию на утро на месте атаки идет спасательная операция. Информацию о пострадавших не получали.

Между тем Военно-морские силы сообщают, что их подразделение на юге уничтожило одно "Shahed-136".

"На Одесщине во время ночной атаки окупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "SHAHED-136", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 октября россияне атаковали Кривой Рог. Есть попадания по гражданской инфраструктуре, на месте удара вспыхнул пожар.

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