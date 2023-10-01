Нічна атака РФ по Україні: у ЗСУ назвали ціль та тактику ворога

на півдні сили ППО попередньо збили 15 дронів.
Під час нічної атаки окупантів під ударом БПЛА "Шахед" були південні регіони. Зокрема, Одеська та Миколаївська області.
Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у неділю, 1 жовтня.
За її даними, на півдні сили ППО попередньо збили 15 дронів, але, на жаль, є влучання.
"Південні області знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему протиповітряної оборони. В нашій зоні відповідальності знищено щонайменше 15 ударних безпілотників типу "Шахед", переважна більшість на Одещині – 14 і один на Миколаївщині", - розповіла вона.
Гуменюк додала, у Миколаївській області дрон поцілив в складські приміщення, виникла пожежа. Станом на ранок на місці атаки триває рятувальна операція. Інформації про потерпілих не отримували.
Тим часом Військові-морські сили повідомляють, що їхній підрозділ на півдні знищив один "Shahed-136".
"На Одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "SHAHED-136", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 1 жовтня росіяни атакували Кривий Ріг. Є влучання по цивільній інфраструктурі, на місці удару спалахнула пожежа.
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