Вночі окупанти скинули на Херсонську область 10 авіабомб - ОВА

Окупанти в ніч проти неділю, 1 жовтня, скинула на територію Херсонської області 10 авіабомб.

Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері національного телемарафону, пише РБК-Україна.

З його слів, цієї ночі в Станіславові через обстріли постраждало четверо людей. Попередньо, ще одна людина перебуває під завалами.

Окрім цього, після обстрілів на околиці Херсона, зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу.

Толоконніков зазначив, що за останні сім-вісім днів окупанти скинули на область 166 авіабомб. Він наголосив, що у Херсоні та області є великі руйнування через постійні авіаудари.

Авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба влучає в будинок, то від нього практично нічого не залишається. А вибухова хвиля руйнує будинки в радіусі 20-30 метрів і пошкоджує житло в районі кілометра.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що останніми днями росіяни почали особливо жорстоко бити по Херсонській області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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