Триває наступальна операція: Генштаб повідомив останні новини з фронту

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Луганської області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Новоселівки та східніше Степового. Ворог здійснив понад 10 невдалих атак в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не здійснював.

На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 6 зенітно-ракетних комплексів, 10 артилерійських засобів та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, Збройні сили вже дістають до одного логістичного маршруту росіян на Бахмутському напрямку та працюють над тим, аби перерізати інші.

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