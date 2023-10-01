Продолжается наступательная операция: Генштаб сообщил последние новости с фронта

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 38 боевых столкновений. Всего враг нанес 8 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Луганской области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Новоселовки и восточнее Степного. Враг совершил более 10 неудачных атак в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Новодаровки Запорожской области и улучшить тактическое положение в районе западнее Вербового.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и наносят успешное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 8 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 6 зенитно-ракетных комплексов, 10 артиллерийских средств и 3 боеприпаса.

Напомним, Вооруженные силы уже получают один логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении и работают над тем, чтобы перерезать другие.

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