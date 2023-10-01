Сенаторы США намерены увеличить помощь для Украины

В настоящее время путь обеспечения дополнительного финансирования до сих пор остается неизвестным.

Сенаторы от Демократической партии намерены увеличить помощь Украине и обеспечить ее бесперебойную поставку.

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Об этом сообщает The Washington Post.

"По моему мнению, что есть большое количество республиканцев, которые поддерживают Украину. То, что произойдет в следующие несколько недель, вопрос дополнительной помощи для Украины станет большим испытанием", — сказала сенатор Эми Клобучар.

Ее мнение разделяет сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помощь Украине была непрерывной. Уверен, что это вполне возможно", – сказал он.

Он отметил, что путь обеспечения дополнительного финансирования до сих пор остается неизвестным.

"Сенат будет вести переговоры о помощи в следующие несколько дней", – сказал он.

Сенатор заявил, что в вопросе продления срока финансирования ни один из его коллег по демократической партии не сказал, что будет голосовать против поддержки Украины.

Коллега Блюменталя Петти Мюррей также заявила, что дополнительное финансирование для Украины будет принято в ближайшее время.

"Я убеждена, что мы сделали правильную вещь для нашей страны, и нам удастся поступить правильно в отношении Украины. Мы не сдаемся», – подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в США президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден обсуждали ход контрнаступления ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что члены Палаты представителей Соединенных Штатов скоро рассмотрят отдельный законопроект о поддержке Украины.

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