Астрологический прогноз на 1 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, несмотря на статус выходного, благоприятен для начала новых и важных дел. Принимая серьезные решения, необходимо постараться учесть все возможные нюансы, в противном случае легко совершить ошибку.

Символ дня: Виноградная гроздь.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, песочный, терракотовый, коралловый, золотистый.

Счастливые камни дня: обсидиан, вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: есть опасность подхватить вирус, излечиться от которого будет непросто, поэтому необходимо избегать переохлаждения и мест массового скопления людей.

Питание дня: можно позволить себе не только полезные, но и – разумеется, в меру – вредные блюда, и даже немного алкоголя.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно – для сбора винограда.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через три дня.

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокритикой.

Цитата дня: «Главное, не место, в котором находишься, а состояние духа, в котором пребываешь» (Анна Гавальда).

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