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Астрологический прогноз на 1 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
137
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 1 октября

Виноградная гроздь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, несмотря на статус выходного, благоприятен для начала новых и важных дел. Принимая серьезные решения, необходимо постараться учесть все возможные нюансы, в противном случае легко совершить ошибку. 

Символ дня: Виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый, песочный, терракотовый, коралловый, золотистый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, вороний и соколиный глаз. 

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы. 

Болезни дня: есть опасность подхватить вирус, излечиться от которого будет непросто, поэтому необходимо избегать переохлаждения и мест массового скопления людей. 

Питание дня: можно позволить себе не только полезные, но и – разумеется, в меру – вредные блюда, и даже немного алкоголя. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно – для сбора винограда. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги и чистить украшения. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими и сбываются через три дня. 

Табу дня: нельзя грустить и заниматься самокритикой. 

Цитата дня: «Главное, не место, в котором находишься, а состояние духа, в котором пребываешь» (Анна Гавальда). 

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Дата публикации
Просмотры
137
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