Британия может отправить своих военных в Украину - Минобороны

Также Великобритания хочет перенести в Украину производство новой военной техники.
Глава Министерства обороныВеликобритании Грант Шеппс заявил, что его страна хочет направить в Украину своих военных инструкторов, чтобы расширить программу подготовки украинских военных.
Об этом Грант Шеппс заявил в интервью The Telegraph.
Правительство Великобритании хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению Вооруженных сил Украины в Великобритании и других западных странах.
Шеппс отметил, что он провел соответствующие переговоры с руководством армии о том, чтобы перенести "большую учебу и производство" военной техники в Украину.
Он также призвал британские оборонные фирмы открывать заводы в Украине.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания будет поддерживать Украину вне зависимости от того, с каким результатом закончатся президентские выборы в Соединенных Штатах.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Великобритании собираются подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих к концу 2023 года.
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