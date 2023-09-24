Стало відомо, скільки українських військових Британія підготує до кінця року

У Великій Британії збираються підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця 2023 року.

Про це повідомив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News.

За словами британського міністра, Британія також посилить підтримку України.

"Наша мета – підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців. Тому я не думаю, що британська рішучість похитнеться. І ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – зазначив він.

Крім того, Британія оголосила про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тисяч.

Допомога від союзників для України

Швеція передала Україні 10 танків Stridsvagn 122, які є модернізованим аналогом німецьких Leopard 2А5.

Німецькі Leopard прибули до українських танкістів і вже готові ліквідовувати окупантів на Донеччині.

Німеччина до кінця поточного року підготує загалом 10 тисяч українських військових і продовжить надавати іншу військову підтримку Україні.

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