Німеччина до кінця року підготує 10 тисяч українських військових — Міноборони

У ФРН заявили, що якість підготовки військових у Німеччині отримала визнання серед ЗСУ.

Німеччина до кінця поточного року підготує загалом 10 тисяч українських військових і продовжить надавати іншу військову підтримку Україні.

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Про це заявив голова Міністерства оборони ФРН Борис Пісторіус під час дебатів у Бундестазі в середу, повідомляє Укрінформ.

"Ми не можемо ні секунди сумніватися в тому, що Путін не повинен досягти своїх цілей. Тому ми маємо підтримувати Україну на всіх рівнях, у тому числі на військовому, доки це буде потрібно", - підкреслив Пісторіус.

Пісторіус заявив, що до кінця поточного року 10 тисяч українських військових пройдуть підготовку у Німеччині. Пісторіус наголосив, що якість підготовки військових у Німеччині отримала визнання у ЗСУ.

Крім того, голова Міноборони ФРН заявив, що наразі Німеччина є другою країною після США по об'ємах допомоги для України. Пісторіус додав, що німецька зброя кожного дня рятує життя українців.

Нагадаємо, раніше полковник Петро Черник заявив, що наразі українська армія має гостру потребу в озброєнні, а саме, артилерії та дронах.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ наступають на двох напрямках та просунулися південніше Роботиного.

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