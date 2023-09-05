Німеччина передала Україні снаряди до Gepard: деталі

Україні потрібно ще більше зброї та снарядів для контрнаступу.

Так, ЗСУ отримали партію боєприпасів для зенітного танка Gepard. Їх щойно виробили у Німеччині.

Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини.

"Війна в Україні майже щодня нагадує нам, що захист нашої країни залежить від протиповітряної оборони та достатньої кількості боєприпасів. З поновленням виробництва боєприпасів ми концентруємось саме на цих двох найважливіших аспектах", – зауважив міністр оборони Борис Пісторіус.

Він наголосив, що Німеччина продовжить підтримувати Україну в тих сферах, які є нашими сильними сторонами: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона".

Нагадаємо, у лютому 2023 року міністр оборони Німеччини заявив, що Rheinmetall AG у Німеччині отримає відповідні боєприпаси від компанії Rheinmetall AG. Контракт на 168 мільйонів євро включає постачання загалом 300 тисяч снарядів.

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