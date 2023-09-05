Германия передала Украине снаряды к Gepard: детали

Украине нужно еще больше оружия и снарядов для контрнаступления.

Так, ВСУ получили партию боеприпасов для зенитного танка Gepard. Их только что произвели в Германии.

Об этом сообщает Министерство обороны Германии.

"Война в Украине почти каждый день напоминает нам, что защита нашей страны зависит от противовоздушной обороны и достаточного количества боеприпасов. С возобновлением производства боеприпасов мы концентрируемся именно на этих двух важнейших аспектах", – отметил министр обороны Борис Писториус.

Он подчеркнул, что Германия продолжит поддерживать Украину в тех сферах, которые являются нашими сильными сторонами: артиллерия, боеприпасы и противовоздушная наземная оборона".

Напомним, в феврале 2023 г. министр обороны Германии заявил, что Rheinmetall AG в Германии получит соответствующие боеприпасы от компании Rheinmetall AG. Контракт на 168 миллионов евро включает поставки в общей сложности 300 тысяч снарядов.

Читайте также: