Танки Leopard, дрони та РЛС: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

У Німеччині 30 серпня повідомили, що вони передали Україні новий пакет військової допомоги, який включає танки, станцію РЛС та розвідувальні дрони.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Німеччина оприлюднила нові дані щодо військової допомоги Україні. Пакет озброєння включає:

10 танків Leopard 1A5;

Одна радіолокаційна станція TRML-4D;

16 розвідувальних БПЛА Vector;

Чотири транспортувальники для танків HX81;

Понад 13 млн набоїв до стрілецької зброї.

Нагадаємо, 17 серпня Німеччина відправила до України новий пакет військової допомоги. У нього, зокрема, увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.

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