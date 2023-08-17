Німеччина передала Україні нову військову допомогу, зокрема дві IRIS-T

Раніше в Німеччині планували передати нові системи ППО не раніше осені, але тепер прогноз щодо поставок змінився.

Німеччина відправила до України новий пакет військової допомоги. У нього, зокрема, увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.

Про це йдеться на сайті федерального уряду.

Також Україна отримала ще майже 5 тисяч снарядів 155-мм калібру, радари GO12 та вантажний транспорт.

Що увійшло до нового пакету

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До нового пакету військової допомоги від ФРН увійшли:

4539 димових боєприпасів 155-мм калібру (раніше Німеччина передала 12 460 таких снарядів);

10 переносних радарів Ground Observer 12 для контрбатарейної боротьби (раніше було передано вісім одиниць);

чотири сідельні тягачі 8x8 HX81 та п'ять напівпричепів до них (раніше 38 та 33 відповідно);

вісім навантажувачів на 15 тонн (раніше 26).

В уряді Німеччини зазначили, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 мільярда євро.

Раніше Німеччина планувала передати нові системи ППО не раніше осені, але тепер прогноз щодо поставок змінився.

Що треба знати про IRIS-T

Зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM – це новітня система ППО середньої дальності дії. Ракети IRIS-T для цього комплексу були вдосконалені – збільшена потужність двигуна і головка самонаведення замінена на радіолокаційну. Дальність роботи комплексу становить до 40 кілометрів на відстані 20 кілометрів по висоті цілі і 250 кілометрів за виявленням цілі по дальності.

Нагадаємо, ЗСУ отримали важливу допомогу від Німеччини та Нідерландів.

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