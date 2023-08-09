Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot

У Німеччині повідомили, що передали Україні ще дві установки ЗРК Patriot.

Про це йдеться на офіційному сайті німецького уряду.

У Німеччині повідомили, що фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу становить 5,4 млрд євро на 2023 рік (після 2 млрд євро на 2022 рік) та додаткові дозволи на взяття зобов'язань у наступні роки на суму 10,5 млрд євро.

"Ці кошти будуть використані насамперед на військову допомогу Україні. Водночас вони будуть використані для поповнення запасів Збройних сил ФРН для постачання Україні, а також для внесків Німеччини до Європейського фонду миру (ЄФМ), з якого можуть бути відшкодовані витрати, пов'язані з наданням військової допомоги Україні, країнам-членам ЄС", - вказано на сайті уряду.

Доповнюється.