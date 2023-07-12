Patriot буде більше: Зеленський домовився із Шольцем про додаткові установки ППО

Український президент Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі провів переговори із німецьким канцлером Олафом Шольцом, який пообіцяв Києву більше установок Patriot.

Про це повідомив лідер України на сторінці у телеграм-каналі.

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"Продовжили розмову про гарантії безпеки для України на шляху в НАТО з канцлером Шольцом. Дякую за підтримку! Є домовленість про додаткові пускові установки "Петріот" та ракети для них від Німеччини. Це дуже важливо для захисту життя в Україні від російського терору!", - йдеться у його дописі.

Зеленський подякував Німеччині "за готовність до тривалої, багатолітньої підтримки України та нашого захисту свободи".

"Тривалі програми підтримки – це найкращий сигнал всім у світі, що наша Європа залишиться простором безпеки та миру", - наголосив він.

Як повідомляли раніше західні ЗМІ, Німеччина готує для України новий пакет військової допомоги на 700 млн євро. До нього увійдуть, зокрема зброя та боєприпаси. За даними Spiegel, до пакета увійдуть кілька пускових установок Patriot та інша зброя "земля-повітря" із запасів Бундесверу, додаткові БМП Marder, танки Leopard 1, обладнання для розмінування, близько 20 тисяч артилерійських снарядів та снаряди для танків Leopard, а також декілька дронів для ведення розвідки.

Скільки в Україні є систем Patriot

Станом на червень 2023 року, за даними американських ЗМІ, Україна має на озброєнні розгорнуті щонайменше 2 батареї Patriot. Зараз це єдина система ППО, яка здатна збивати найновіші російські ракети. Президент України Володимир Зеленський повідомляв, нам потрібно щонайменше 50 таких батарей, аби повністю закрити нашу територію.

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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