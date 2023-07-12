Ізраїльський сценарій для України не спрацює: експосол США пояснив чому

Західні партнери хочуть запропонувати Києву безпекову модель за зразком Ізраїлю. Гарантії безпеки Великої Британії, США, Німеччини та Франції можуть стати такою собі альтернативою членству в НАТО.

Президент США Джо Байден зазначив, що Україна поки не готова до вступу в НАТО. Але США готові надати Україні такі гарантії безпеки як Ізраїлю. Колишній посол США в Україні Джон Гербст назвав такий сценарій для нас "не підходящим та хитромудрим".

Про це Джон Гербст сказав з полів саміту НАТО у Вільнюсі у коментарі журналістці ТСН Наталії Фібріг.

"Можна давати Україні якусь альтернативу НАТО, якщо вона буде гарантована від Америки для українського суверенітету і територіальної цілісності, тому що у цьому суть 5-ї статті і відповідних зобов'язань НАТО. Проте багато хто тепер схиляється до так званого ізраїльського сценарію. Але Ізраїль має ядерну зброю і його вороги потужні і поважні, але не такі потужні, як Росія, Росія – ядерна держава, Україна – ні. І ті самі люди, що схиляють нас до такого варіанту, відмовляються надіслати Україні необхідну зброю. Отже здається, що це занадто хитромудро", - пояснив він.

Колишній посол США в Україні також назвав "слабкою" мову комунікату з приводу перспектив члентсва НАТО для України.

"Ми бачимо, що принаймні 8 членів НАТО закликали потужніше висловитися на користь України", - зауважив він.

За словами Гербста, представники американської делегації були дуже засмучені через критику президента України Володимира Зеленського через позицію НАТО щоод вступу України. І вони своє розчарування висловили, говорячи з провідними українськими делегатами. Він також прокоментував, якою буде зустріч Зеленського та Байдена на саміті.

"Ніхто з президентів не хоче, щоб була розбіжність у публічних виступах. Володимиру Зеленському не треба повторювати своїх заяв, всі все уже зрозуміли. Байден точно не хоче сваритися із Зеленським, а надто прилюдно", - зазначив він.

Джон Гербст також прокоментував заяву НАТО, що пролунала 11 липня, щодо перспектив вступу України до Альянсу.

"Для мене це не несподіванка, ми впродовж місяців вже знали, що адміністрація президента США Джо Байдена хоче випустити заяву дуже слабкого змісту. Вона залишаються віддані цьому курсові (щодо України в НАТО - ред.) може вона зміниться з часом. Вони зрозуміють, що стоїть на кону для США та НАТО, і це допоможе їм зрозуміти, що треба мати потужнішу позицію у таких речах", - резюмував він.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови". Водночас ПДЧ для України таки скасують.

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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