Израильский сценарий для Украины не сработает: экс-посол США объяснил почему

Президент США Джо Байден отметил, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО. Но США готовы предоставить Украине такие гарантии безопасности, как Израиль. Бывший посол США в Украине Джон Гербст назвал такой сценарий для нас "не подходящим и хитроумным".

Об этом Джон Гербст сказал с полей саммита НАТО в Вильнюсе в комментарии журналистке ТСН Наталии Фибриг.

"Можно давать Украине какую-нибудь альтернативу НАТО, если она будет гарантирована от Америки для украинского суверенитета и территориальной целостности, потому что в этом суть 5-й статьи и соответствующих обязательств НАТО. Однако многие теперь склоняются к так называемому израильскому сценарию. Но Израиль имеет ядерное оружие и его враги мощные и важные, но не такие мощные, как Россия, Россия – ядерное государство, Украина – нет, и те же люди, которые склоняют нас к такому варианту, отказываются прислать Украине необходимое оружие. Так что кажется, что это слишком хитроумно", — объяснил он.

Бывший посол США в Украине также назвал "слабым" язык коммуниката по поводу перспектив членства НАТО для Украины.

"Мы видим, что по крайней мере 8 членов НАТО призвали более мощно высказаться в пользу Украины", — отметил он.

По словам Гербста, представители американской делегации были очень расстроены из-за критики президента Украины Владимира Зеленского позиции НАТО по поводу вступления Украины. И они свое разочарование выразили, говоря с ведущими украинскими делегатами. Он также прокомментировал, какой будет встреча Зеленского и Байдена на саммите.

"Никто из президентов не хочет, чтобы было расхождение в публичных выступлениях. Владимиру Зеленскому не нужно повторять своих заявлений, все все уже поняли. Байден точно не хочет ссориться с Зеленским, особенно публично", — отметил он.

Джон Гербст также прокомментировал прозвучавшее 11 июля заявление НАТО о перспективах вступления Украины в Альянс.

"Для меня это не неожиданность, мы на протяжении месяцев уже знали, что администрация президента США Джо Байдена хочет выпустить заявление очень слабого содержания. Оно остается преданным этому курсу (по Украине в НАТО - ред.) может оно изменится со временем. Они поймут, что стоит на кону для США и НАТО, и это поможет им понять, что нужно иметь более мощную позицию в таких вещах", — резюмировал он.

Напомним, по итогам первого дня саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к соглашению, и будут выполнены условия". В то же время, ПДЧ для Украины таки отменят.

ТСН.ua собрал главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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