Зеленский прибыл на второй день саммита НАТО в Вильнюсе (фото, видео)

Зеленский имеет три приоритетных темы, которые планирует обсудить с западными партнерами на полях саммита НАТО.

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на второй день саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, столице Литвы.

Об этом свидетельствует трансляция на Ютуб-канале НАТО.

Вместе с главой государства прибыла его команда: министр обороны Украины Алексей Резников, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Зеленский сообщил, что сегодня, 12 июля, он планирует обсудить с партнерами, странами-членами НАТО три приоритетных вопроса:

пакеты военной помощи, приглашение в НАТО, гарантии безопасности Украины.

"У нас сегодня три приоритетных вопроса в нашей повестке. Первый — это пакеты вооружения, новое оружие для поддержки нашей армии на поле боя. Второй — это приглашение в НАТО, мы хотим иметь общую позицию с нашими партнерами, и на сегодняшний день что мы слышим и понимаем: что мы получим это приглашение, когда меры безопасности позволят. Поэтому я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вещи. И третья — это гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО", — сказал он.

Как говорится в сюжете ТСН, у Зеленского сегодня запланирован ряд важных встреч с союзниками, в том числе с лидерами США, Канады, Германии, Британии, Нидерландов и Японии. Также через несколько часов состоится открытие Ради Украина-НАТО.

Зеленский прибыл на второй день саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля / Фото: Associated Press

Зеленский прибыл на второй день саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля / Фото: Associated Press

ТСН.ua собрал главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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