Россия атаковала Украину в первый день саммита НАТО неспроста: ISW дали любопытное объяснение

Атака россии 11 июля была "демонстративным ответом" на саммит НАТО в Вильнюсе.

Россия атаковала Украину иранскими дронами "Шахед" 11 июля, в первый день саммита НАТО в Вильнюсе, чтобы попытаться "подорвать" Черноморское зерновое соглашение и помешать членам Альянса оказывать больше военной помощи Украине.

Об этом пишут аналитики американского Института войны (ISW).

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" 11 июля российские войска нанесли серии ударов с беспилотников Shahed 131 и 136 по территории Украины, вероятно, в демонстративный ответ на саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году и угрожая "подорвать" Черноморское зерновое соглашение", — говорится в отчете.

Аналитики ссылаются на информацию от оперативного командования "Юг" и отмечают , что российские войска пытались нанести удар по зерновому терминалу в Одесской области, а также два беспилотника ударили по административному зданию портового комплекса. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские войска нацелились на портовую инфраструктуру, чтобы сорвать соглашение о Черноморском зерне, уточнили там.

"Удары российских беспилотников по портовой инфраструктуре также совпадают с первым днем ​​саммита НАТО в Вильнюсе и, вероятно, направлены на то, чтобы помешать членам НАТО оказывать больше военной помощи Украине", — подчеркнули американские аналитики.

Ночная атака и первый день саммита НАТО в Вильнюсе

Напомним, 11 в Вильнюсе, столице Литвы, стартовал саммит НАТО -2023, на который собрались главы стран-членов Альянса. Среди ключевых тем – перспектива вступления Украины в Альянс, гарантии безопасности и дальнейшая военная поддержка в борьбе с агрессией России.

Накануне, ночью 11 июля, Россия атаковала Украину 28 ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Летели они с юго-восточного направления, Приморско-Ахтарского края России. Как сообщили в ОК "Юг", оккупационные войска пытались нанести удар по портам "зернового коридора" в Одесской области.

ТСН.ua собрал главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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