Саммит НАТО в Вильнюсе: Китай взбешен из-за содержания коммюнике

НАТО заявило, что КНР бросила вызов его интересам, безопасности и ценностям своими "амбициями и политикой принуждения".

Пекин резко отреагировал на содержание коммюнике саммита НАТО, который в эти дни проходит в Вильнюсе. В документе говорится, в частности, о том, что Китай бросает вызов интересам и безопасности Альянса и выступил против любых попыток военного Альянса расширить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. НАТО заявило, что Китайская Народная Республика бросила вызов его интересам, безопасности и ценностям своими "амбициями и политикой принуждения".

Об этом пишет Reuters.

"Злонамеренные гибридные и кибероперации КНР, а также его конфронтационная риторика и дезинформация нацелены на союзников и наносят ущерб безопасности Альянса", — цитирует Reuters коммюнике.

Как говорится в документе, Китай использует широкий спектр политических, экономических и военных инструментов для увеличения своего глобального присутствия и проектирования мощности, сохраняя при этом непрозрачность своей стратегии, намерений и военного наращивания.

"Содержание коммюнике, связанное с Китаем, игнорирует основные факты, искажает позицию и политику Китая и намеренно дискредитирует Китай. Мы решительно выступаем против и отвергаем это", — резко ответили в миссии Китая в Европе.

При этом КНР выступила против "продвижения НАТО на восток к Азиатско-Тихоокеанскому региону" и предупредила, что любые действия, угрожающие правам Пекина, получат решительный ответ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам на саммите, что хотя Китай не является "противником" НАТО, он своим "принудительным поведением" все больше бросает вызов международному порядку, основанному на правилах.

"Китай все больше бросает вызов основанному на правилах международного порядка, отказываясь осуждать войну России против Украины, угрожая Тайваню и производя значительное наращивание военной силы", — сказал он.

Напомним, по итогам первого дня саммита в Вильнюсе страны-члены НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к соглашению, и будут выполнены условия". В то же время, ПДЧ для Украины таки отменят.

ТСН.ua собрал главные итоги саммита НАТО 11 июля.

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