Саміт НАТО у Вільнюсі: Китай розлючений через зміст комюніке

НАТО заявило, що КНР кинула виклик його інтересам, безпеці та цінностям своїми "амбіціями та політикою примусу".

Пекін різко відреагував на зміст комюніке саміту НАТО, який цими днями проходить у Вільнюсі. У документі йдеться, зокрема, про те, що Китай кидає виклик інтересам і безпеці Альянсу, і виступив проти будь-яких спроб військового Альянсу розширити свій вплив на Азійсько-Тихоокеанський регіон. НАТО заявило, що Китайська Народна Республіка кинула виклик його інтересам, безпеці та цінностям своїми "амбіціями та політикою примусу".

Про це пише Reuters.

"Зловмисні гібридні та кібероперації КНР, а також його конфронтаційна риторика та дезінформація націлені на союзників і завдають шкоди безпеці Альянсу", - цитує Reuters комюніке.

Як йдеться у документі, Китай використовує широкий спектр політичних, економічних та військових інструментів для збільшення своєї глобальної присутності та проєктування потужності, зберігаючи при цьому непрозорість своєї стратегії, намірів та військового нарощування

"Зміст комюніке, пов'язаний із Китаєм, ігнорує основні факти, спотворює позицію та політику Китаю та навмисно дискредитує Китай. Ми рішуче виступаємо проти і відкидаємо це", - різко відповіли у місії Китаю в Європі.

При цьому КНР виступила проти "просування НАТО на схід до Азіатсько-Тихоокеанського регіону" і попередила, що будь-які дії, які загрожують правам Пекіна, отримають рішучу відповідь.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив журналістам на саміті, що хоча Китай не є "супротивником" НАТО, він своєю "примусовою поведінкою" все більше кидає виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах.

"Китай все більше кидає виклик заснованому на правилах міжнародному порядку, відмовляючись засуджувати війну Росії проти України, погрожуючи Тайваню та здійснюючи значне нарощування військової сили", - сказав він.

Нагадаємо, за підсумками першого дня саміту у Вільнюсі країни-члени НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови". Водночас ПДЧ для України таки скасують.

ТСН.ua зібрав головні підсумки саміту НАТО 11 липня.

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