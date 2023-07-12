Байден пропустит ужин лидеров НАТО в Вильнюсе — CNN

На вопрос путешествовавших с президентом репортеров, почему Байден не явился, чиновник сказал, что у президента «полные четыре дня официальных дел и он готовится к большой речи завтра в дополнение к еще одному дню на саммите».

Об этом пишет CNN.

Государственный секретарь Энтони Блинкен посетит ужин вместо Байдена.

Это не в первый раз, когда Байден пропустил ужин на большом саммите. На G-20 в Индонезии в ноябре прошлого года президент пропустил гала-ужин с мировыми лидерами после дня встреч.

В расписании Байдена: в понедельник он встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит, 10 и королем Чарльзом в Виндзорском замке перед поездкой в Вильнюс, а во вторник он принял участие в серии встреч лидеров на саммите.

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Он выступает с речью в Вильнюсе в среду перед тем, как отправиться в Хельсинки, где он примет участие в саммите лидеров северных стран в четверг и ответит на вопросы на пресс-конференции.

Как сообщалось, ранее журналист Politico Джонатан Лемайр в Twitter проинформировал о возможной встрече и переговорах американского президента Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках проходящего в Вильнюсе, Литве саммита НАТО, 11-12 июля.

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