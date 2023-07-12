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Байден пропустить вечерю лідерів НАТО у Вільнюсі - CNN

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Байден пропустить вечерю лідерів НАТО у Вільнюсі - CNN

Байден пропустить вечерю, бо має чимало офіційних справ

Президент США Джо Байден пропустить вечерю глав держав і урядів на саміті НАТО у Вільнюсі, Литва.

На запитання репортерів, які подорожували з президентом, чому Байден не з’явився, чиновник сказав, що у президента «повні чотири дні офіційних справ і він готується до великої промови завтра на додаток до ще одного дня на саміті».

Про це пише CNN. 

Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає вечерю замість Байдена.

Це не перший раз, коли Байден пропустив вечерю на великому саміті. На G-20 в Індонезії в листопаді минулого року президент пропустив гала-вечерю зі світовими лідерами після дня зустрічей.

У розкладі Байдена: у понеділок він зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, 10 і королем Чарльзом у Віндзорському замку перед поїздкою до Вільнюса, а у вівторок він взяв участь у серії зустрічей лідерів на саміті.

Він виступає з промовою у Вільнюсі в середу перед тим, як вирушити до Гельсінкі, де він візьме участь у саміті лідерів північних країн у четвер і відповість на запитання на пресконференції.

Як повідомляли, раніше журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter поінформував про можливу зустріч та переговори американського президента Джо Байдена із українським лідером Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, Литві, 11-12 липня.

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Перегляди
359
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