Байден пропустить вечерю лідерів НАТО у Вільнюсі - CNN

На запитання репортерів, які подорожували з президентом, чому Байден не з’явився, чиновник сказав, що у президента «повні чотири дні офіційних справ і він готується до великої промови завтра на додаток до ще одного дня на саміті».

Про це пише CNN.

Державний секретар Ентоні Блінкен відвідає вечерю замість Байдена.

Це не перший раз, коли Байден пропустив вечерю на великому саміті. На G-20 в Індонезії в листопаді минулого року президент пропустив гала-вечерю зі світовими лідерами після дня зустрічей.

У розкладі Байдена: у понеділок він зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком на Даунінг-стріт, 10 і королем Чарльзом у Віндзорському замку перед поїздкою до Вільнюса, а у вівторок він взяв участь у серії зустрічей лідерів на саміті.

Також читайте Постійна підтримка України: про що поспілкувалися Байден та Ердоган на саміті НАТО

Він виступає з промовою у Вільнюсі в середу перед тим, як вирушити до Гельсінкі, де він візьме участь у саміті лідерів північних країн у четвер і відповість на запитання на пресконференції.

Як повідомляли, раніше журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter поінформував про можливу зустріч та переговори американського президента Джо Байдена із українським лідером Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО, який відбувається у Вільнюсі, Литві, 11-12 липня.

Читайте також:

Байден зробив заяву про вступ України до НАТО: результати першого дня саміту у Вільнюсі