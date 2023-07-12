225 вибухів: росіяни нещадно обстріляли прикордонні громади Сумщини

Стала відома ситуація у Сумській області у прикордонні станом на 21.00 11 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння.

Про це інформує Сумська ОВА.

Зафіксовано 225 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Дружбівська, Шалигинська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Хотінська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів залишилось без світла 370 абонентів, загинула велика рогата худоба (1 тварина). Внаслідок ще одного обстрілу пошкоджено цивільні будівлі.

Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (9 вибухів).

Дружбівська громада: був артобстріл (8 вибухів).

Білопільська громада: здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (4 вибухи). Також росіяни били з мінометів (31 вибух), артилерії (25 вибухів) та РСЗВ (14 вибухів).

Глухівська громада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) (25 вибухів).

Есманська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) та гранатометний обстріл (АГС) (95 вибухів).

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено ЛЕП.

Шалигинська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися через постійні обстріли ворога. Зараз цей напрямок у Північній операційній зоні залишається найбільш небезпечним.

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