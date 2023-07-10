Байден у Вільнюсі може зустрітися із Зеленським та Ердоганом: що обговорять

Байден планує зустрітися з Ердоганом та Зеленським на саміті НАТО.

Президент США Джо Байден у межах саміту НАТО у Вільнюсі проведе дві зустрічі – з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомив журналіст Politico Джонатан Лемайр у Twitter.

"Серед запланованих на найближчі два дні зустрічей президента Байдена в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі: президент Туреччини Ердоган і президент України Зеленський", – йдеться в дописі.

Офіційних повідомлень щодо цих зустрічей наразі не було.

За інформацією Politico, Байден зустрінеться з Ердоганом, щоб переконати турецького лідера, що той повинен прийняти Швецію як ще одного члена НАТО.

Ердоган блокував цей крок більше року, стверджуючи, що Стокгольм надто добре ставиться до курдів, яких Анкара вважає терористами.

Не менш важкою у виданні називають зустріч із Зеленським.

"Київ сподівається, що НАТО забезпечить Україні швидкий шлях до Альянсу, хоча Байден та інші країни-члени виступають проти ідеї зробити це найближчим часом. Однією з причин є те, що надання Україні союзника зараз фактично призведе до війни НАТО з Росією, яка продовжує дев’ятирічний вторгнення.

Байден намагатиметься переконати Зеленського в тому, що усунення ряду бюрократичних перешкод і реформ, на додаток до великих зобов’язань щодо безпеки з боку США та деяких союзників по НАТО, буде найбільшим, що Київ може отримати у Вільнюсі цього року", – йдеться у статті.

Додамо, що 10 липня ввечері стало відомо, що президент Ердоган погодився якомога швидше передати протокол про приєднання Швеції і забезпечити ратифікацію.

"Це історичний крок, який робить усіх членів Альянсу сильнішими та безпечнішими", — зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звернувся до українців та підтвердив, що їде на саміт до Вільнюса.

Хоча раніше він заявляв, що "не хоче їхати туди задля розваги", а чекає на конкретні результати.

Читайте також: