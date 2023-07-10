Байден в Вильнюсе может встретиться с Зеленским и Эрдоганом: что обсудят

Байден планирует встретиться с Эрдоганом и Зеленским на саммите НАТО.

Президент США Джо Байден в рамках саммита НАТО в Вильнюсе проведет две встречи – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил журналист Politico Джонатан Лемайр в Twitter.

"Среди запланированных на ближайшие два дня встреч президента Байдена в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе: президент Турции Эрдоган и президент Украины Зеленский", – говорится в сообщении.

Официальных сообщений по поводу этих встреч пока не было.

По информации Politico, Байден встретится с Эрдоганом, чтобы убедить турецкого лидера, что тот должен принять Швецию как еще одного члена НАТО.

Эрдоган блокировал этот шаг больше года, утверждая, что Стокгольм слишком хорошо относится к курдам, которых Анкара считает террористами.

Не менее тяжелой в издании называют встречу с Зеленским.

"Киев надеется, что НАТО обеспечит Украине быстрый путь в Альянс, хотя Байден и другие страны-члены выступают против идеи сделать это в ближайшее время. Одной из причин является то, что предоставление Украине союзника сейчас фактически приведет к войне НАТО с Россией, которая продолжает дев вторжение.

Байден попытается убедить Зеленского в том, что устранение ряда бюрократических преград и реформ, в дополнение к большим обязательствам по безопасности со стороны США и некоторых союзников по НАТО, будет самым большим, что Киев может получить в Вильнюсе в этом году", – говорится в статье .

Добавим, что 10 июля вечером стало известно, что президент Эрдоган согласился как можно скорее передать протокол о присоединении Швеции и обеспечить ратификацию.

"Это исторический шаг, который делает всех членов Альянса сильнее и безопаснее", — отметил Столтенберг.

Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и подтвердил, что едет на саммит в Вильнюс.

Хотя раньше он заявлял, что "не хочет ехать туда ради развлечения", а ждет конкретных результатов.

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