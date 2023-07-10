"Не хочу ехать ради развлечения": Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе

Глава государства ожидает, что все важные решения будут приняты на саммите.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от саммита, который состоится в Вильнюсе, 12 июля, приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "ради развлечения".
Об этом украинский лидер рассказал в интервью ABC News.
По словам Зеленского, приглашение Украины в НАТО – четкий сигнал того, что мир не боится России.
"Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика", — сказал Зеленский.
Он добавил, что также ожидает, что все важные решения будут приняты на саммите.
"В этом случае очевидно, что я буду там и я буду делать все, чтобы ускорить это решение, чтобы иметь договоренность с нашими партнерами. Я не хочу ехать в Вильнюс для развлечения", — подчеркнул президент.
Добавим, в США говорят, что это не Украина не готова к членству в НАТО, а это Североатлантический союз не готов принять ее.
Кроме того, по словам четырех официальных лиц, знакомых с ходом переговоров по вступлению Украины в Альянс, небольшая группа западных союзников принимает участие в "предыдущих неистовых, последней минуте" переговорах по гарантиям безопасности для Украины накануне.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе, несколько важных решений для Украины уже согласованы, в частности, путь в Альянс "точно станет короче".
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