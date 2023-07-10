Доллар "передумал" дорожать: как на этом можно заработать

Чего ожидать от наличного курса на следующей неделе – читайте в новом аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Главная новость на украинском наличном рынке валюты – прекращение подорожания наличного доллара. На прошедшей неделе восходящий тренд остановился уже в понедельник, во вторник немного пошел вниз, а со среды – стабилизировался. А вот евровалюта дешевела всю неделю.

Что происходит на валютном рынке, стоит ли сейчас вкладываться в валюту или, наоборот, лучше от нее избавиться, пока не подешевела еще больше, читайте в новом еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от наличного курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин.

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, наличный доллар за неделю подешевел в банках и ПОВ (пункты обмена валют) в продаже в среднем на 5 коп. (до 37,37 грн/доллар), курс покупки после незначительных колебаний вернулся до 36,76 грн/доллар. Спред (разница между курсами покупки и продаж) увеличился с 56 до 61 коп.

Наличный евро сейчас в среднем стоит в продаже 40,97 грн (-14 коп.), в покупке 40, 23 (-10 коп.). Спред по евро снизился на 6 коп., с 80 до 74 коп.

Дороже всего сдать наличный доллар на "белом рынке", это банки и ПОВ, можно по 37,05 грн/доллар, дешевле всего купить – по 37,20 грн/доллар. Евро – соответственно по 40,65 и 40,85 грн/евро. Валюта на продажу есть как в кассах банков, так и в обменных пунктах, однако по курсу ниже среднерыночного (для доллара это 37,37, для евро – 40,97) купить его сложно.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, курсы традиционно более выгодны: в покупке на 15-20 коп. дороже, в продаже на 10-15 дешевле как для доллара, так и для евро.

Однако Александр Охрименко предупредил: менял, во-первых, интересуют сделки со значительными суммами, от 500 долларов или евро, во-вторых, для новичков на этом рынке есть опасность встретить мошенников.

На нелегальном рынке есть опасность встретить мошенников. / Фото: pixabay.com

Официальный курс Нацбанка стабилен – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро колеблется в соответствии с котировками пары евро/доллар. На понедельник, 10 июля, НБУ установил курс 39,82 грн/евро (+12 коп. по сравнению с 3 июля).

Чего ждать на текущей неделе

Все эксперты по-прежнему прогнозируют, что значительных колебаний наличного курса еще неделя (10-16 июля) не ожидается.

Как напомнил Олег Пендзин, сейчас у Нацбанка рекордный объем золотовалютных резервов, полученный благодаря зарубежной финансовой помощи, это чуть менее 40 млрд долларов. Поэтому регулятор жестко контролирует как безналичный, так и наличный рынок.

Впрочем, по мнению Александра Охрименко, и ревальвации, то есть укрепления гривни ожидать не следует, ведь это снижает объем поступлений в госбюджет взимаемых в валюте налогов, например, акцизный сбор.

Андрей Шевчишин, однако, отметил: в июне и начале июля Нацбанк продавал на межбанковском рынке значительные суммы в валюте.

"Речь идет о сотнях миллионов долларов, то есть безналичной валюты бизнесу не хватает, ведь, в частности, зерновое соглашение по экспорту украинского зерна не работает, валюты в страну поступает меньше и неизвестно, улучшится ли ситуация, — анализирует Андрей Шевчишин. — Это, как известно, косвенно влияет и на курс наличного рынка. Поэтому нужно следить, как меняется наличный курс в крупнейших украинских банках. Как только курс продаж у них заметно пойдет вверх, а курс покупки, наоборот, вниз, это может быть сигналом об изменениях на рынке".

Эксперты говорят, что значительных колебаний наличного курса еще неделя (10-16 июля) не ожидается. / Фото: ТСН.ua

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов на этот счет разные.

Олег Пендзин считает: краткосрочные, на три месяца, инвестиции в гривну остаются более выгодными, чем в доллар.

"Сейчас прогнозируемая инфляция на 2023 год составляет 15%, а есть банки, дающие проценты по депозитам на уровне 16-18% годовых", – уточнил эксперт.

Андрей Шевчишин наоборот, не верит, что гривна останется стабильной долгое время и считает, что сейчас нужно покупать доллары, пока они дешевы.

"Это "игра в долгую", поэтому не стоит тратить на приобретение валюты последние средства, надеясь на скорую прибыль", – предупредил Шевчишин. – Однако и своего вы не потеряете. Продавать валюту сейчас не стоит без крайней надобности".

Александр Охрименко советует инвестировать не в доллары, а в евро и, что является новинкой – в польские злотые.

"Кто хочет заработать через полгода, пусть покупает евро, ведь зарубежные финансовые аналитики ожидают в этом году девальвацию доллара к евро. То есть евро подорожает и на его продаже можно будет заработать, – объяснил Охрименко. – А кто хочет получить прибыль за месяц-два, может попытаться уложиться в злотый. Его курс гораздо более волатильный, то есть со значительными быстрыми колебаниями вверх-вниз. Однако нужно мониторить рынок, чтобы не пропустить выгодный курс".

Мы подсчитали, сколько можно было бы заработать "на злотом" за прошлый месяц. По информации специализированных сайтов, месяц назад средний курс покупки наличного злотого был 8,76 грн, сейчас – 9,05 грн. То есть, на перепродаже одного злотого можно было бы заработать 29 коп. Очевидно: такая сделка будет иметь смысл, если оперировать суммой хотя бы в 5000 злотых (45 тыс. грн), тогда прибыль составит в гривнах около 1450 грн в месяц.

Для сравнения: банковский депозит в 45 тыс. грн под 18% годовых даст прибыль в 675 грн в месяц, однако менее рискован, чем "рулетка" со злотым.

Напомним, ранее экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии ТСН.ua рассказал, каким будет курс доллара до конца 2023 года.

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