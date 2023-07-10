Долар "передумав" дорожчати: як на цьому можна заробити

Чого очікувати від готівкового курсу на прийдешньому тижні – читайте в новому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Головна новина на українському готівковому ринку валюти – припинення подорожчання готівкового долара. На тижні, що минув, висхідний тренд зупинився вже в понеділок, у вівторок трохи пішов униз, а від середи – стабілізувався. А от євровалюта дешевшала весь тиждень.

Що відбувається на валютному ринку, чи варто зараз вкладатися у валюту або, навпаки, краще її позбутися, поки не здешевшала ще більше, читайте в новому щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

шо відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від готівкового курсу на прийдешньому тижні;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та керівник аналітичного відділу Міжнародної академії біржової торгівлі Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

За інформацією спеціалізованих сайтів, таких як finance.ua та minfin.com.ua, готівковий долар за тиждень подешевшав у банках та ПОВ (пункти обміну валют) у продажу в середньому на 5 коп. (до 37,37 грн/долар), курс купівлі після незначних коливань повернувся до 36,76 грн/долар. Спред (різниця між курсами покупки та продажу) збільшився з 56 до 61 коп.

Готівковий євро тепер у середньому коштує у продажу 40,97 грн (-14 коп.), у покупці 40, 23 (-10 коп.). Спред по євро зменшився на 6 коп., з 80 до 74 коп.

Найдорожче здати готівковий долар на "білому ринку", це банки та ПОВ, можна по 37,05 грн/долар, найдешевше купити – по 37,20 грн/долар. Євро – відповідно по 40,65 та 40,85 грн/євро. Валюта на продаж є як у касах банків, так і в обмінних пунктах, однак по курсу нижче середньо ринкового (для долара це 37,37, для євро – 40,97) купити її складно.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курси традиційно вигідніші: у покупці на 15-20 коп. дорожче, у продажу на 10-15 дешевше, як для долара, так і для євро.

Однак Олександр Охріменко попередив: міняйл, по-перше, цікавлять оборудки із значними сумами, від 500 доларів або євро, по-друге, для новачків на цьому ринку є небезпека натрапити на шахраїв.

На нелегальному ринку є небезпека натрапити на шахраїв. / Фото: pixabay.com

Офіційний курс Нацбанку стабільний - 36,56 грн/долар. Офіційний курс євро коливається у відповідності до котирувань пари евро/долар. На понеділок, 10 липня, НБУ встановив курс 39,82 грн/євро (+12 коп. у порівнянні з 3 липня).

Чого очікувати на прийдешньому тижні

Усі експерти, як і раніше, прогнозують, що значних коливань готівкового курсу ще тиждень (10-16 липня) не очікується.

Як нагадав Олег Пендзин, зараз у Нацбанка рекордний обсяг золотовалютних резервів, отриманий завдяки зарубіжній фінансовій допомозі, це трохи менше ніж 40 млрд доларів. Тому регулятор жорстко тримає під контролем як безготівковий, так і готівковий ринок.

Втім, на думку Олександра Охріменка, і ревальвації, тобто зміцнення гривні очікувати не слід, адже це знижує обсяг надходжень до держбюджету податків, які стягуються у валюті, наприклад, акцизний збір.

Андрій Шевчишин однак зауважив: у червні та на початку липня Нацбанк продавав на міжбанківському ринку значні суми у валюті.

"Йдеться про сотні мільйонів доларів, тобто безготівкової валюти бізнесу не вистачає, адже, зокрема, зернова угода по експорту українського зерна не працює, валюти у країну надходить менше і невідомо, чи ситуація покращиться, – аналізує Андрій Шевчишин. – Це, як відомо, опосередковано впливає і на курс готівкового ринку. Тому потрібно стежити, як змінюється готівковий курс у найбільших українських банках. Як тільки курс продажу у них помітно піде вгору, а курс покупки, навпаки, вниз, це може бути сигналом щодо змін на ринку".

Експерти кажуть, що значних коливань готівкового курсу ще тиждень (10-16 липня) не очікується. / Фото: ТСН.ua

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів щодо цього різні.

Олег Пендзин вважає: короткострокові, на три місяці, інвестиції у гривню залишаються вигіднішими, ніж у долар.

"Зараз прогнозована інфляція на 2023 рік складає 15%, а є банки, які дають відсотки по депозитах на рівні 16-18% річних", – уточнив експерт.

Андрій Шевчишин навпаки, не вірить, що гривня залишиться стабільною тривалий час і вважає, що зараз треба купувати долари, поки вони дешеві.

"Це "гра в довгу", тому не варто витрачати на придбання валюти останні кошти, сподіваючись на швидкий прибуток", – попередив Шевчишин – Однак і свого ви не втратите. Продавати валюту зараз не варто без крайньої потреби".

Олександр Охріменко радить інвестувати не в долари, а в євро і, що є новинкою – у польські злоті.

"Хто хоче заробити через півроку, нехай купує євро, адже зарубіжні фінансові аналітики очікують у цьому році на девальвацію долара до євро. Тобто євро подорожчає і на його продажі можна буде заробити, – пояснив Охріменко. – А хто хоче отримати прибуток за місяць-два, може спробувати вкластися у злотий. Його курс набагато більш волатильний, тобто із значними швидкими коливаннями вгору-вниз. Однак потрібно моніторити ринок, аби не пропустити вигідний курс".

Ми підрахували, скільки можна було б заробити "на злотому" за минулий місяць. За інформацією спеціалізованих сайтів, місяць тому середній курс купівлі готівкового злотого був 8,76 грн, зараз – 9,05 грн. Тобто на перепродажу одного злотого можна було б заробити 29 коп. Очевидно: така оборудка матиме сенс, якщо оперувати сумою хоча б у 5000 злотих (45 тис. грн), тоді прибуток складе в гривнях близько 1450 грн за місяць.

Для порівняння: банківський депозит у 45 тис. грн під 18% річних дасть прибуток у 675 грн в місяць, однак є менш ризикованим, ніж "рулетка" із злотим.

Нагадаємо, раніше економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі ТСН.ua розповів, яким буде курс долара до кінця 2023 року.

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