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Яким буде курс долара до кінця 2023 року: економіст дав прогноз

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Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Яким буде курс долара до кінця 2023 року: економіст дав прогноз

Яким буде курс долара до кінця 2023 року / Фото: Associated Press

Влітку долар залишатиметься стабільним, вважає експерт.

Курс долара до кінця 2023 року залежатиме, зокрема, від динаміки повномасштабної війни в Україні.  Будь-яка військова ескалація може викликати посилення тиску на гривню.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

"До кінця року, я думаю, абсолютно нереально робити такі прогнози. Тому що ми не знаємо ні динаміки війни, ми не знаємо, що буде з економікою. Тобто будь-яка військова ескалація може викликати посилення тиску на гривню. Максимум горизонт прогнозування – це один-два місяці", – вважає він.

За словами економіста, у липні долар залишатиметься стабільним. Коридор змін – плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, зазначив Олексій Кущ.

Нагадаємо, в Україні хочуть заборонити розрахунки готівкою. Автори цієї ідеї впевнені, що таким чином можна подолати корупцію на 95%.

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Дата публікації
Перегляди
603
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