В Україні хочуть заборонити розрахунки готівкою

В Україні хочуть запровадити заборону на обіг готівкової валюти, а усі розрахунки проводити виключно онлайн або картками. Про це повідомив заступник голови Офісу президента країни Ростислав Шурма на лондонській конференції Ukraine Recovery Conference.

Автори цієї ідеї впевнені, що таким чином можна подолати корупцію на 95%. За словами Ростислава Шурми: "Ми це обговорюємо. Ми хочемо бути першою у світі cashless економікою".

Наразі в Уряді точаться дискусії щодо цієї заборони, є чимало заяв, що заборона готівки є порушенням прав людини. Своєю чергою, прихильники заборони стверджують, що це може стати ефективним інструментом в боротьбі з корупцією.

Якщо команда президента прийме цю ідею найближчим часом, можна буде скласти дорожню карту та зрозуміти, наскільки ефективними будуть такі зміни.

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