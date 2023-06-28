В Украине хотят запретить расчеты наличными

В Украине хотят ввести запрет на обращение наличной валюты, а все расчеты проводить исключительно онлайн или картами. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента страны Ростислав Шурма на лондонской конференции Ukraine Recovery Conference.

Авторы этой идеи уверены, что таким образом можно побороть коррупцию на 95%. По словам Ростислава Шурмы: "Мы это обсуждаем. Мы хотим быть первой в мире cashless экономикой".

Сейчас в Правительстве ведутся дискуссии по этому запрету, есть немало заявлений, что запрет наличных денег является нарушением прав человека. В свою очередь сторонники запрета утверждают, что это может стать эффективным инструментом в борьбе с коррупцией.

Если команда президента примет эту идею в ближайшее время, можно будет составить дорожную карту и понять, насколько эффективны такие изменения.

Читайте также: