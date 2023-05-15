Загляните в почтовые ящики: кому пришлют квитанции на оплату налога на недвижимость

Кому нужно будет уплатить налог на недвижимость в скором времени, в каком размере
До 1 июля 2023 части украинцев пришлют квитанции на оплату налога на недвижимость.
Согласно законодательству налогообложению подлежат квартиры площадью от 60 квадратов и дома площадью от 120 квадратных метров.
Какой размер налога на недвижимость
- Ставка налога на недвижимость устанавливается органами местного самоуправления и в зависимости от типа объектов и их местопребывания в процентах к минимальной заработной плате, установленной на 1 января 2023 г., и не может превышать 1,5% за квадратный метр.
- Поскольку в 2023 году налог начисляется за 2022 год, то и ставка налога рассчитывается исходя из минимальной заработной платы, установленной на 1 февраля 2022 года. В то время это было 6,7 тысяч гривен. Таким образом максимальная ставка за квадратный метр не может превышать 1,5% от 6,7 тыс., то есть 100 грн 50 копеек.
- Платить нужно за более нормированные метры, например, за квартиру площадью 65 квадратных метров нужно будет заплатить налог за избыточные 5 метров.
- Рассчитать сумму налога можно в официальном калькуляторе – ввести все нужные данные, в том числе ставку налога. Система позволяет добавить сразу несколько объектов недвижимости и сохранить их.
- Проверить ставку в своей области можно на официальном сайте налоговой.
- Если человек имеет право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.
Кто освобождается от уплаты налога за 2021 и 2022 годы
Налог не начисляется физлицам, чья недвижимость:
- Расположена на территории, где ведется или велись активные боевые действия.
- Расположена на территории, находящейся в оккупации или временно оккупирована РФ.
- Стала непригодной для проживания в связи с войной.
Как заплатить налог на недвижимость
- Налог за недвижимость необходимо заплатить до 1 июля.
- Должна прийти квитанция, срок оплаты налога – 60 дней.
- Если квитанция не пришла, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.
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