Проверка счетчиков: как не заплатить штраф в 300 тыс. грн

Как действовать во время проверки счетчиков, чтобы не получить большой штраф, советует адвокат

Как уберечься от штрафа при проверке и замене счетчиков, рассказал адвокат Роман Симутин.

Юрист поделился случаем из своей практики.

Потребителю установили газовый счетчик еще в 1997 году. Через 10 лет, прибор вышел из строя, поэтому в 2007 году его пришлось заменить, поставив другой, подержанный счетчик тоже 1997 года. Как и положено, облгаз составил акт о замене счетчика.

Но в 2018 г. представители облгаза во время проверки сняли счетчик и составили акт о нарушении, отметив, что пломба на счетчике 1997 г. изготовление не соответствует пломбе завода производителя, потому что датирована 2007 годом. Представители облгаза обвинили клиента в том, что тот самовольно заменил счетчик газа.

Комиссия рассмотрела Акт о нарушениях, экспертизу и выставила 60 000 грн штрафа. Обычно, за словами адвоката, за такое нарушение взимают 300 тысяч гривен.

Однако в суде клиент представил аргумент, заставивший газовщиков отказаться от своих претензий, а именно акт о замене счетчика, составленный и подписанный специалистом облгаза. Потребитель сохранял акт о смене счетчика газа 11 лет. В случае если бы потребитель не сохранил этот акт, ему пришлось бы заплатить 60 тыс. гривен.

Вот почему очень важно сохранять все акты об установке, замене счетчиков, проверке счетчиков как можно дольше.

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