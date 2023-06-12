Кто должен платить за поверку счетчиков газа: дан окончательный ответ

Кто платит за поверку счетчиков газа бытовых потребителей, придется платить штраф за нарушение сроков поверки счетчика газа, читайте в материале ТСН.ua

В Украине возобновлена процедура поверки бытовых счетчиков, включая счетчики газа.

Потребителей интересует, нужно ли будет платить за поверку счетчиков, грозит ли штраф за неповерку.

Кто должен платить за поверку счетчиков газа бытовым потребителям

По словам эксперта Екатерины, "расходы облгазов, связанные с поверкой, заложены в тариф на услуги распределения газа".

Независимо от того, кто является владельцем счетчика — потребитель или облгаз, периодическая проверка счетчика, в том числе демонтаж, транспортировка, монтаж, техническое обслуживание, связанный с поверкой ремонт счетчиков газа осуществляется за счет облгаза.

Это прописано в структуре действующего тарифа облгаза, а также в отдельном приложении к утверждению его постановления НКРЭКУ.

То есть, потребители, платя за доставку газа, оплачивают облгазу и поверку счетчиков газа.

Нужно ли платить штраф в случае нарушения срока поверки счетчика газа

За периодическую поверку счетчиков газа отвечает исключительно облгаз. Именно облгаз должен отслеживать сроки проверки средств учета и инициировать ее проведение.

Если облгаз не обращался к бытовому потребителю с целью проведения периодической поверки счетчика, то никаких взысканий с потребителя не применяется.

Каким образом облгаз должен информировать потребителя о дате поверки

Не позднее чем за месяц до наступления срока проведения периодической поверки средства измерительной техники или в течение трех рабочих дней со дня получения сведений о необходимости ремонта счетчика, облгаз информирует потребителя путем отправки сообщения заказным письмом или иным способом, что подтверждает получение его потребителем.

Если потребитель в указанный срок не может обеспечить доступ к счетчику для проведения его периодической поверки, потребитель не позднее 10 календарных дней до наступления поверки должен проинформировать об этом исполнителя. Это можно сделать отправив заказное письмо с уведомлением о вручении или другим способом. Сроки доступа к средству измерений потребитель и исполнитель могут согласовывать путем обмена письмами.

Если счетчик газа заберут на поверку, как фиксируются потребленные кубы газа

На период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки облгаз устанавливает счетчики газа из обменного фонда.

Если на период поверки невозможно установить другой счетчик, расчеты с потребителем производятся в зависимости от среднемесячного (среднесуточного) объема потребления природного газа за аналогичный период (отопительный или межотопительный) предыдущего года или фактический период потребления (отопительный или межотопительный), если он составляет менее шести месяцев .

Снятие счетчика газа на периодическую поверку или его поверку на месте установки производится исключительно в присутствии потребителя. При проверке счетчика газа их владельцы могут осуществлять фото- и видеофиксацию данного процесса, что должно подтвердить факт целостности счетчика без признаков внешнего вмешательства в его действие.

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