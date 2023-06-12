Медведчук и Козак "задонатили" свои машины на нужды ВСУ

Государственное бюро расследований передало на нужды одной из бригад Вооруженных сил Украины 17 автомобилей, арестованных у родственников экс-депутатов от запрещенной "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и Тараса Козака. Стоимость машин составляет $1,1 млн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

На нужды военных передали 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника.

"Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Казака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области", — говорится в сообщении.

По ходатайству ГБР в апреле прошлого года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр (ст. 364, ст. 240 УК Украины).

Напомним, глава СБУ рассказал детали сотрудничества Медведчука с ФСБ.

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