"Холодильник станет побеждать телевизор": эксперт объяснил, сколько РФ еще способна финансировать войну

За 2022 год реальные доходы граждан России упали примерно на 6-7%. В этом году ожидается аналогичная ситуация, однако этого все еще недостаточно, чтобы "холодильник победил телевизор" — россияне почувствуют экономический упадок в следующем году.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал доктор экономических наук, общественный деятель и ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

По словам эксперта, Россия продолжает увеличивать расходы на войну против Украины.

"Они уже залезли в золотовалютные запасы, куда входит и Фонд национального благосостояния. Там лежат сейчас юани и монетарное золото, где-то 5-15 миллиардов долларов они оттуда достают, но этого уже не хватает. И они начали брать деньги взаймы у государственных банков, это называется, по сути, эмиссия. По эмиссии с интервалом три-четыре месяца начинается увеличение инфляции, а затем еще и девальвации", — пояснил Савченко.

По его мнению, Россия таким образом может еще год финансировать войну против Украины, а затем запас иссякнет.

"А печатать деньги будет тоже очень тяжело, потому что инфляция повысится. Холодильник на следующий год в РФ начнет побеждать телевизор", — резюмировал экономист.

Напомним, производитель Patriot наращивает мощности и планирует передать Украине дополнительные установки – стало известно когда.

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