Эксперт спрогнозировал, чего ожидает Иран от РФ вместо ударных беспилотников и боеприпасов

В ответ на помощь Ирану в войне против Украины Тегеран, прежде всего, добивается максимального удаления Москвы от Тель-Авива.

Соответствующее заявление сделал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ежак в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам эксперта, помимо оружия, Иран пытается максимально отдалить РФ от Израиля, заставляя Россию делать такие шаги, которые так или иначе будут восприниматься в Израиле как угроза.

"Я думаю, это такая супер-цель. А именно вот в поставках дронов, если они расползаются по миру, вполне возможно, хватает кэша и каких-то, ну, скажем, китайских просьб, потому что все-таки не Россия сейчас главный партнер Ирана, а Китай», – сказал эксперт.

Также Ежак считает, что определенный расчет может быть связан и с переговорами о ядерной программе Ирана.

«И вот это вот международное соглашение «санкции в обмен на соблюдение ограничений ядерной программы», оно все еще живо, и Россия является частью этого переговорного процесса. И я не исключаю, что вот дипломатические усилия России столь же важны Ирану», — считает он.

Эксперт также отметил строительство завода по производству иранских дронов в российском Татарстане.

"Татарстан – очень развитый экономический регион с очень развитой собственной политикой внешних экономических связей. Вот они, возможно, решили принять участие в этом опасном процессе", – резюмировал эксперт.

Отметим, что на днях в Иране заявили, что изготовили гиперзвуковую ракету. Насколько велика вероятность, что она окажется на вооружении в России и вообще, насколько велика сейчас военная помощь из Ирана для РФ, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны.

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