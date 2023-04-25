Суд арестовал активы Марченко еще более чем на 1 млрд гривен

Суд арестовал активы супруги одиозного политика Медведчука Оксаны Марченко на общую сумму более 1 млрд грн.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что активы подверглись аресту в АО "Запорожский завод ферросплавов".

"Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми жена Медведчука владеет через четыре оффшорных компании. Чтобы предотвратить отчуждение или распоряжение этими ценными бумагами и всеми корпоративными правами, суд удовлетворил ходатайство следователей СБУ, согласованное прокурорами областной прокуратуры", — говорится в сообщении.

Также читайте Россияне начали использовать новые танки на войне против Украины

Накануне суд арестован активы и имущество более чем на 5,6 млрд грн, конечным бенефициаром которых является Марченко.

Напомним, МВД Украины объявило в розыск Оксану Марченко – бывшую телеведущую и жену подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука.

Читайте также: