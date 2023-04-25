Россияне начали использовать новые танки на войне против Украины

Армия РФ начала использовать новые боевые танки с дистанционным управлением для обстрела украинских позиций.

По этому пишет "Yahoo!news".

Как передает издание, Т-14 «Армата» «еще не участвовали в прямых штурмовых действиях», но они были оснащены дополнительной защитой на флангах, а экипажи прошли «боевое слаженье» на полигонах в Украине.

Отмечается, что танк имеет беспилотную башню, тогда как экипаж дистанционно управляет вооружением из «изолированной бронированной капсулы, расположенной в передней части корпуса» и имеет максимальную скорость 50 миль в час.

Ранее разведка Британии сообщила, что российские силы не желают принять первую партию танков из-за их «плохого состояния», и описала любое размещение Т-14 как «решение высокого риска», принятое в основном по пропагандистским соображениям.

Также читайте Сколько военных находится в Беларуси и в приграничных областях с РФ – Наев озвучил цифры

"Производство, вероятно, лишь в низких десятках, в то время как командиры вряд ли будут доверять машине в бою", — заявили британские военные.

Согласно сообщениям российских СМИ, производство 2300 этих танков, впервые представленных в 2015 году, первоначально заказанных Кремлем на 2020 год, было перенесено на 2025 год.

Одиннадцать лет разработки программы сопровождались задержками, сокращением планируемого размера флота и сообщениями о проблемах с производством», — добавили британские военные.

Напомним, что купанты плохо подготовлены к контрнаступлению ВСУ из-за одержимости России тактическими наступательными операциями.

Читайте также: