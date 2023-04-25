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В Московской области упали три беспилотника: что известно

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1303
Время на прочтение
1 мин
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В Московской области упали три беспилотника: что известно

Московскую область атаковали дроны

Квадрокоптеры обнаружили без опознавательных знаков.

В России в Подмосковье за сутки обнаружили три беспилотника с камерами.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Отмечается, что квадрокоптеры обнаружили без опознавательных знаков.

"Один из них — недалеко от места падения "украинского" беспилотника со взрывчаткой, обнаруженного в Богородском округе накануне. ТАСС не уточняет, это тот же беспилотник", — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт рассказал, что Сезон хлопка в Крыму и беспилотник возле Москвы свидетельствуют о том, что россияне не могут контролировать свое воздушное пространство.

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Дата публикации
Просмотры
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