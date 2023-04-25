Во фронтовой Авдеевке остался один ребенок: его скрывают родители

В Авдеевке городские чиновники вместе с охранниками разыскивают одного ребенка, чтобы эвакуировать из фронтового города. Родители скрывают его.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал руководитель городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, известно об одном ребенке, который до сих пор проживает в городе. За последнее время около 10 семей с детьми были эвакуированы. Все они прятали детей и уехали под принуждением. К слову, Авдеевка находится в "красной зоне", поэтому эвакуация несовершеннолетних оттуда обязательна.

"На данный момент один ребенок в городе. Не можем найти, родители хоронят его, найдем, вывезем. У нас уже действительно есть принудительная эвакуация, он согласован и принят", — подчеркнул Барабаш.

По официальным данным, в Авдеевке находится 1787 человек. Неофициально – на 50-60 человек больше, говорит руководитель МВА.

"Понемногу люди едут, есть две цифры людей. Официальная и более реальная. Официальная — это количество людей, которые получают гуманитарную помощь. Но есть определенное количество людей, которое принципиально не ходит получать гуманитарную помощь", — сообщил Виталий Барабаш.

Напомним, Бахмут стал первым населенным пунктом, в котором была введена принудительная эвакуация детей. Глава Минреинтеграции Ирина Верещук объяснила, что отказаться от эвакуации детей невозможно. Их будут вывозить в сопровождении по крайней мере одного из родителей или опекунов.

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