Оксана Марченко объявлена в розыск

Жена Медведчука подозревается в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

МВД Украины объявило в розыск Оксану Марченко – бывшую телеведущую и жену подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука.

Об этом свидетельствует информация на сайте министерства.

В опубликованных данных указано, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Датой ее исчезновения указано 24 марта 2023 года, а местом — Соломенский район Киева.

Розыск Марченко касается уголовного дела по ст.110-2 Ч.3 "Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".

Скриншот с сайта МВД

Напомним, в феврале СБУ ликвидировала масштабную схему подпольного финансирования российских оккупационных группировок через принадлежащие Марченко компании. Именно она — конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД России в оккупированном Крыму. Марченко было объявлено подозрение по ст.110-2 Ч.3.

Впоследствии Управление СБУ в Ивано-Франковской области вызвало Марченко на допрос, куда жена Медведчука так и не явилась.

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